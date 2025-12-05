Логотип РИА URA.RU
Общество

В Первоуральске закрыли дело школьницы, которая зверски избила подругу

05 декабря 2025 в 16:11
ЧП произошло на Хромпике этой весной (архивное фото)

ЧП произошло на Хромпике этой весной (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Первоуральске (Свердловская область) закрыли уголовное дело 13-летней девочки, которая избила 12-летнюю подругу на глазах у детей, сказал URA.RU источник, близкий к следствию. Резонансная история произошла этой весной. Следователи возбуждали дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

«Поскольку школьнице нет и 14 лет, дело было закрыто», — сказал собеседник агентства. Комментариев от региональных силовых структур по теме нет.

ЧП произошло 18 мая на Хромпике. На детской площадке 13-летняя внезапно накинулась на девочку и стала избивать ее по лицу руками и ногами. Судя по видео, она пыталась выдавить ей глаза. Издевательства записывали на камеру. Позже кадры разлетелись по Сети. Школьница-агрессор подумала, что потерпевшая якобы оскорбила ее умершую маму. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

