Водителя, влетевшего в толпу на Уралмаше, досрочно отпустили на свободу

05 декабря 2025 в 15:39
Юрий Бабушкин стал виновником аварии в 2023-м

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Первоуральске условно-досрочно отпустили на свободу 80-летнего Юрия Бабушкина, который насмерть сбил двух пешеходов на остановке в 2023-м. Об этом URA.RU сообщили в городском суде.

«Ходатайство Бабушкина было удовлетворено. Прокуратура не возражала», — сказали в инстанции.

Авария произошла на Уралмаше в Екатеринбурге вечером 17 октября 2023 года. Пенсионер наехал на троих людей, которые стояли на остановке на перекрестке улиц Донбасская-Машиностроителей. Двое скончались на месте трагедии, третий отделался травмами. Водитель в момент ЧП был трезв. В 2024-м Бабушкина признали виновным и отправили в колонию-поселение на 2,5 года.

