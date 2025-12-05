Водителя, влетевшего в толпу на Уралмаше, досрочно отпустили на свободу
Юрий Бабушкин стал виновником аварии в 2023-м
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Первоуральске условно-досрочно отпустили на свободу 80-летнего Юрия Бабушкина, который насмерть сбил двух пешеходов на остановке в 2023-м. Об этом URA.RU сообщили в городском суде.
«Ходатайство Бабушкина было удовлетворено. Прокуратура не возражала», — сказали в инстанции.
Авария произошла на Уралмаше в Екатеринбурге вечером 17 октября 2023 года. Пенсионер наехал на троих людей, которые стояли на остановке на перекрестке улиц Донбасская-Машиностроителей. Двое скончались на месте трагедии, третий отделался травмами. Водитель в момент ЧП был трезв. В 2024-м Бабушкина признали виновным и отправили в колонию-поселение на 2,5 года.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!