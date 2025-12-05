Свердловского бойца, героически сражавшегося в зоне СВО, выгнали с работы

Прокуратура отстояла права военнослужащего, который был незаконно уволен с работы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участник специальной военной операции, уволенный по сокращению штата из ГАПОУ Свердловской области «Тавдинский техникум имени А.А. Елохина», восстановлен на работе по иску прокуратуры, сообщили URA.RU в ведомстве. Суд признал приказ об увольнении незаконным, обязал образовательное учреждение вернуть сотрудника на должность и выплатить ему компенсации.

В надзорном ведомстве пояснили, что при увольнении были нарушены требования трудового законодательства, в том числе сроки, установленные для расторжения договора с членом профсоюза. Кроме того, работодатель не учел статус мужчины как участника специальной военной операции и ветерана боевых действий. «Проверкой установлено, что гражданин уволен с нарушением предельного месячного срока, предусмотренного частью 5 статьи 373 Трудового кодекса РФ, при том, что он является членом профсоюзной организации и проходил военную службу по контракту в зоне специальной военной операции», — сообщили в Тавдинской городской прокуратуре.

Прокуратура уточнила, что мужчина работал в техникуме мастером производственного обучения с января 2021 года. В декабре 2022 года он заключил контракт и до августа 2024 года выполнял боевые задачи в рамках СВО. В июле 2025 года в отношении него издали приказ об увольнении по пункту 2 части 1 статьи 81 ТК РФ — в связи с сокращением штата. При этом мотивированное мнение профсоюза работодатель получил 30 апреля 2025 года, а приказ о расторжении трудового договора оформил 8 июля 2025 года, то есть за пределами допустимого законом срока.

