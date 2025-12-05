На территории скандального поселка у Шарташа отменили стройку ЖК

На Шарташе не будет застройки ЖК (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Администрация Екатеринбурга отказалась переводить территорию в микрорайоне Изоплит под многоэтажную жилую застройку из ‑за опасений за состояние озера Шарташ. Об этом говорится в протоколе общественных обсуждений, опубликованном на сайте мэрии. Согласно документу, комиссия по правилам землепользования и застройки решила отклонить проект изменений, подготовленный застройщиком для прибрежной зоны водоема.

Из протокола следует, что большинство участников обсуждений высказались против изменения функционального назначения участка у берега Шарташа. Горожане заявили, что опасаются ухудшения экологической обстановки вокруг озера и в Шарташском лесопарке, а также роста нагрузки на социальную и транспортную инфраструктуру Кировского района. Мэрия приняла доводы участников и сохранила действующие градостроительные регламенты для этой территории.

Ранее руководитель фракции «Единой России» в Екатеринбургской городской думе Алексей Вихарев выступил против застройки озера Шарташ. По его словам, проект предусматривал строительство свыше 160 тысяч квадратных метров жилья и коммерческих помещений. Планировалось возведение нескольких многосекционных домов высотой до 25 этажей в непосредственной близости от береговой линии и лесопарковой зоны.

Депутат отмечал, что девелопер делал упор на уже действующую инфраструктуру — детский сад №219 и школу №21, расположенные неподалеку. Вместе с тем жители района и часть депутатского корпуса указывали, что существующих социальных объектов недостаточно даже для обслуживания текущей жилой застройки.