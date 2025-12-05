Спецназ устроил операцию на Широкой речке, есть задержанный
Операция прошла на Широкой речке (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
Спецназ приехал к высотке на улице Соболева, 19 в Екатеринбурге, там задержали мужчину. Об этом URA.RU сообщил очевидец.
«Силовики также провели обыски в белой иномарке. Что искали там, непонятно», — сказал собеседник агентства. По словам другого собеседника, операция уже закончилась. В Управлении Росгвардии по Свердловской области воздержались от комментариев по теме.
Ясность по данной ситуации внес руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Он подтвердил, что в данном квадрате работают представители МВД и Росгвардии.
«В оперативно-разыскных мероприятиях, направленных на выявление, задержание и изобличение лиц, причастных к незаконному обороту запрещенных веществ, задействованы сыщики из подразделения по борьбе с наркобизнесом и наши боевые соратники из регионального ОМОН. На данный момент в сети полиции угодил один гражданин, которого сейчас отрабатывают на причастность к наркотрафику. Более подробно об итогах проводимой спецоперации, проинформирую по ее завершению», — отметил полковник Горелых.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!