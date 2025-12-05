Спецназ устроил операцию на Широкой речке, есть задержанный

Операция прошла на Широкой речке (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Спецназ приехал к высотке на улице Соболева, 19 в Екатеринбурге, там задержали мужчину. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«Силовики также провели обыски в белой иномарке. Что искали там, непонятно», — сказал собеседник агентства. По словам другого собеседника, операция уже закончилась. В Управлении Росгвардии по Свердловской области воздержались от комментариев по теме.

Ясность по данной ситуации внес руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Он подтвердил, что в данном квадрате работают представители МВД и Росгвардии.

Продолжение после рекламы