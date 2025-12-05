В центре Екатеринбурга погибла женщина — ее дважды сбила машина

На месте аварии работают сотрудники ДПС (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Госавтоинспекция Екатеринбурга устанавливает обстоятельства смертельного ДТП с участием пешехода, которое произошло вечером на улице Советской, напротив дома 10. По данным инспекторов, в аварии участвовали два автомобиля — «Хендай» и «Форд Транзит».

По предварительной информации, водитель автомобиля «Хендай» двигался по улице Советской, когда допустил наезд на пешехода, пересекавшую дорогу в неустановленном месте. «От удара женщину отбросило на полосу встречного движения. Там на нее совершил наезд автомобиль „Форд Транзит“, двигавшийся во встречном направлении. Пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда врачей скорой помощи», — отметили в ведомстве.

Личность погибшей сейчас устанавливают сотрудники полиции. На месте работают инспекторы ДПС и следственно-оперативная группа. Они фиксируют обстановку, опрашивают водителей и очевидцев, изымают записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе перекрестка. По факту дорожно-транспортного происшествия назначено расследование, будут проведены необходимые экспертизы, в том числе автотехническая.

