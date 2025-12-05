Лучший бомбардир «Зенита» и сборной: биография Александра Кержакова, которого сватают в ФК «Урал»

Александр Кержаков занимается тренерской деятельностью Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В ряде СМИ сообщили, что известный российский футболист Александр Кержаков (сейчас является тренером) якобы может возглавить ФК «Урал» из Екатеринбурга. При этом в самом клубе эти сведения опровергают. URA.RU рассказывает все, что известно о Кержакове, которого журналисты сватают на пост главного тренера уральского клуба.

Детство и личная жизнь

Александр Кержаков ассоциируется с «Зенитом» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Александр Кержаков родился 27 ноября 1982 года в Ленинградской области. Его отец Анатолий в молодости играл за ФК «Химик» (Дзержинск). В 11 лет Кержакова-младшего приняли в спортивную школу-интернат питерского ФК «Зенит». У Александра есть младший брат — Михаил — футбольный вратарь.

Первый брак у Кержакова был с Марией Головой. Тогда родилась дочь Дарья. С 2010-го по 2014-й Александр состоял в отношениях с Екатериной Сафроновой, у пары родился сын Игорь. В 2022-м Кержаков женился на Евгении Ледащевой.

Карьера

В 1999-2000 годах Кержаков играл за любительский клуб «Светогорец», затем попал в «Зенит». В составе «питерцев» он дебютировал 10 марта 2001 года в матче первого тура против волгоградского «Ротора». В 2007-2008 годах Александр представлял цвета испанской «Севильи», в составе которой стал обладателем Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании.

Кержаков - лучший бомбардир за всю историю «Зенита» Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Затем он вернулся в Россию, перейдя в московское «Динамо». В составе национальной сборной Кержаков дебютировал 27 марта 2002 года. Первый гол за сборную он забил в товарищеской игре со шведами. В общей сложности за сборную он провел 91 игру и забил 30 мячей. Профессиональную карьеру он завершил летом 2017 года.

Кержаков стал лучшим бомбардиром в истории «Зенита» (162 гола). Стал заслуженным мастером спорта РФ (2007) и футболистом года по версии Российского футбольного союза (2010).

Тренерская деятельность

Завершив карьеру игрока, Кержаков стал тренером. В 2018-2020 годах он тренировал сборную России до 17 лет. Затем Александру доверили ФК «Томь», а позже ФК «Нижний Новгород». До 3 сентября 2024-го он возглавлял «Кайрат» из Казахстана.

Сватают в «Урал»