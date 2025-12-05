Появилось видео операции спецназа на Широкой речке, где задержали екатеринбуржца

Силовики задержали водителя возле дома на Соболева, 19 (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В распоряжении URA.RU появилось видео с Широкой речки в Екатеринбурге, где спецназ задержал мужчину, который может быть причастен к наркотрафику. На кадрах видно, как несколько вооруженных бойцов ОМОНа вытащили водителя из машины и положили на землю.

Силовики провели обыск в машине задержанного. После этого его доставили в отдел для выяснения всех обстоятельств.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил URA.RU, что в операции задействованы сотрудники полиции из подразделения по борьбе с наркобизнесом и региональной Росгвардии. В другом ведомстве от комментариев по теме воздержались.