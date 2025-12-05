Машины были припаркованы на стоянке у завода Фото: Госавтоинспекция Челябинска

В Челябинске 54-летний водитель на «Лифан» вдребезги разбил шесть автомобилей, припаркованных около дома №56 по улице 2-я Павелецкая. Про ДТП сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

«5 декабря в 12:45 часов около дома №56 по улице 2-я Павелецкая водитель, управляя автомобилем „Лифан“, во время движения по парковке не справился с управлением и совершил наезд на несколько припаркованных автомобилей: „Мицубиси“, „Форд“, „Лада Веста“, „Киа Церато“, „Логан“, „Черри“. Автомобили получили механические повреждения», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Водитель «Лифана» был с признаками алкогольного опьянения. Но от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. В отношении него составлены административные протоколы.

