Происшествия

ДТП

Пьяный водитель вдребезги разбил шесть припаркованных машин в Челябинске. Фото

Пьяный водитель днем разбил шесть машин на парковке в Челябинске
05 декабря 2025 в 16:23
Машины были припаркованы на стоянке у завода

Фото: Госавтоинспекция Челябинска

Фото: Госавтоинспекция Челябинска

В Челябинске 54-летний водитель на «Лифан» вдребезги разбил шесть автомобилей, припаркованных около дома №56 по улице 2-я Павелецкая. Про ДТП сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. 

«5 декабря в 12:45 часов около дома №56 по улице 2-я Павелецкая водитель, управляя автомобилем „Лифан“, во время движения по парковке не справился с управлением и совершил наезд на несколько припаркованных автомобилей: „Мицубиси“, „Форд“, „Лада Веста“, „Киа Церато“, „Логан“, „Черри“. Автомобили получили механические повреждения», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Водитель «Лифана» был с признаками алкогольного опьянения. Но от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. В отношении него составлены административные протоколы. 

ОТ действий пьяного лихача пострадали шесть машин

Фото: Госавтоинспекция Челябинска

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

