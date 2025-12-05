Челябинские слухи: лидер ОПГ воскрес

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Москва прервала прямую линию губернатора Алексея Текслера. Автор транспортной реформы Александр Егоров покидает Челябинск и увозит семью, а один из его коллег «выгорел». Депутатам-прогульщикам готовят кары. Целый ряд мэров попал на карандаш после массовых обращений к главе региона. Бизнесмены делят отель экс-губернатора Михаила Юревича, но боятся «эффекта Долиной». Лидер ОПГ «воскрес» в зале суда, а смотрящие в спешке покидают Челябинск. Об этом и многом другом читайте в «Слухах» на URA.RU.

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Текслер прервал прямую линию из-за совещания в Москве,...

Говорят, что прямая линия губернатора Алексей Текслер должна была продлиться 3,5 часа. Но закончилась на полчаса раньше.

«Дело в том, что губернатору поступило срочное сообщение — приглашение на важное совещание в Москву. Пришлось закончить раньше и сразу из конгресс-холла „Таганай“, где проходило мероприятие, ехать в аэропорт», — пояснил источник.

...все сообщения возьмут в работу...

Губернатор Алексей Текслер пообещал, что все обращения, поступившие на прямую линию, будут взяты в работу. И источники уверяют, что работа уже началась.

«Так жительница Озерска пожаловалась, что ее не ставят в очередь на пересадку почки. В эфире прямой линии эта жалоба не прозвучала. Но больницу уже проверяют! Даже приехала комиссия из минздрава региона», — говорят в Озерске.

...и сделают выводы по числу жалоб

А еще в резиденции губернатора Алексея Текслера анализируют и число сообщений из муниципалитетов, поступивших на прямую линию. Понятно, что среди лидеров — миллионный Челябинск, областной центр, где проживает треть всего населения региона.

«Также понятно, что среди лидеров такие крупные города, как Копейск, Миасс, Златоуст. Но удивило число жалоб из Озерска, а также Саткинского и Красноармейского муниципальных округов. Особо удивила Сатка, которая всегда считалась благополучным округом», — рассказал источник.

Замминистра устал,...

В правительстве Челябинской области обсуждают грядущую отставку первого замминистра ЖКХ региона Максима Корнеева. Корнеев увольняется сам, не проработав на свой должности и года. Первым замруководителя ведомства он был назначен в марте.

«Министерство одно из самых хлопотных в правительстве. Особенно с учетом региональной программы „Большой ремонт 74“, на которую требуется много сил. Короче говоря, Корнеев устал. Хочет найти работу поспокойней, чтобы больше времени проводить с семьей. Его попросили доработать до конца года, поэтому он останется на своем посту до 26 декабря», — говорят в правительстве.

...а другой замминистра покидает Челябинск...

Как сообщают источники, заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров скоро покинет свой пост и уедет из региона. Уверяют, что нашел новую работу. В миндоре Егоров отвечает за работу транспорта и реконструкцию дорог.

«Ему предложили пост вице-мэра по транспорту в одном из городов-миллионников. Очень доволен. Говорит, что это будет „работа мечты“, и ему дадут развернуться в полную силу», — пояснил инсайдер.

...и увозит семью

Информация о скором отъезде заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александра Егорова объясняет и увольнение руководителя комитета культуры мэрии Челябинска Элеоноры Халиковой — жены Егорова.

«Здесь все просто. Халикова готовит семью к переезду. Это требует немало времени, вот и пришлось уволиться», — говорят в кулуарах.

Депутатам придется сделать выбор

По словам источников, к концу года в заксобрании проанализируют посещаемость заседаний комитетов. Как уверяют инсайдеры, будут сделаны выводы.

«На первом заседании нового состава ЗСО депутаты выбрали себе комитеты. Ко второму заседанию они определились, в каком бы еще комитете хотели бы работать. Так что теперь на каждого парламентария по два комитета. Регламентом это предусмотрено. Но не все депутаты аккуратно посещают заседания в обоих комитетах. И теперь с них могут спросить: может, все-таки, работать в одном комитете?» — утверждают в ЗСО.

ЕР готовится к конференции

В челябинском региональном отделении «Единой России» готовятся к областной конференции. Но пока никак не могут согласовать дату, слишком плотный график у тех, кто входит в состав партийного руководства. Как уверяют инсайдеры, конференция будет отчетной.

«А еще предстоит провести ротацию президиума и регионального совета. Больших изменений не ожидается, Ротация составит 10%», — говорит источник.

Бывший глава потеряет должность

А пока в челябинской ЕР гадают, кого именно предстоит заменить в областном президиуме партии в рамках ротации. Самые осведомленные уверяют, что гадать не надо. Будущий расклад вполне понятен.

«Скорее всего, из состава президиума выведут Тимура Мухамедьярова. В президиум его вводили, когда он был главой Троицкого района и руководил местным отделением ЕР. С 8 октября он в отставке, партией не руководит. Так что вполне логично, что именно его и не будет в президиуме. А вместо Мухамедьярова в состав президиума, скорее всего, введут кого-то из глав-новичков», — сообщил инсайдер.

В Копейске вновь заговорили о смене мэра,...

В Копейске вновь заговорили о том, что мэр Светлана Логанова скоро уйдет в отставку. Такие слухи ходили летом, но по итогам сентябрьских выборов в горсобрание Копейска ЕР показала хорошие результаты. Да и в заксобрание по округу, в который входила большая часть Копейска, выборы выиграла кандидат от ЕР Наталья Никанорова. Хотя многие были уверены, что победа достанется эсеру Дмитрию Сумину.

«Логанова ушла на больничный, и болтали, что на работу не вернется. Даже называли преемника, вице-мэра Алексея Ангеловского. Но когда Ангеловский проспал ЧП со взрывами на заводе, думали, что его карьеры дальше продвигаться не будет», — говорят в Копейске.

...но Логанова вернулась на работу

Впрочем, мэр Копейска Светлана Логанова после больничного вышла на работу. И даже провела аппаратное совещание, где было принято решение отказать от строительства ледового городка. Нет снега и льда, не будет ледового городка.

«Уже стали шутить, что дело не в отсутствии снега. Летом с мэрии Копейска взыскали 4,5 млн рублей за городок, построенный в декабре 2023 года. Не будет нового городка, не будет новых проблем. Это, мол, доказывает, что Логанова никуда не уходить не собирается и заранее пытается избежать проблем», — посмеиваются в Копейске.

Мэры наколдовали снег

К слову, мэру Копейска Светлане Логановой придется пересмотреть решение о ледовом городке. На прямой линии губернатор Алексей Текслер дал указания главам не лишать жителей праздников. Подумать, как, все-таки, обустроить городки несмотря на неутешительные прогнозы синоптиков.

«Болтают, что мэры созванивались между собой и советовались на эту тему. Кто-то даже мрачно пошутил, что надо молиться или колдовать. А на следующий день синоптики пообещали снегопады, а потом выпал снег! Наколдовали…», — шутят в кулуарах.

Панарину послали сигнал

В ходе прямой линии губернатора Алексея Текслера многие обратили внимание на то, как резко глава региона высказался в адрес мэра Чебаркуля Михаила Панарина. Текслеру пожаловались, что до сих пор не готов генплан Чебаркуля. Процесс тормозился из-за того, что часть земель города находилась у Минобороны РФ. Текслеру удалось добиться того, чтобы земли отдали городу, но генплан не принят. Панарин на прямой линии заявил, что вопрос увяз в переписках с инстанциями. За это ему сильно досталось от Текслера.

«У Панарина, избранного мэром в марте, давно, что называется, истек „медовый месяц“. Точнее время, когда дают вникнуть в положение дел. Уже давно пора нести ответственность. Так что разнос на прямой линии, это особый сигнал мэру Чебаркуля», — пояснил источник.

Плохих поставили задачу

История с водителем главы Брединского района Николая Плохих, чей автомобиль неудачно припарковался прямо на тротуаре возле ТРК «Урал», непосредственно на самом главе никак не скажется. К ответственности привлекли водителя, а не Плохих. Если быть точнее, то этот инцидент не скажется на карьере главы, которому предстоит переизбираться.

«А вот что может сказаться на карьере, так это выполнение нацпроектов в муниципалитете. Всерьез говорили о том, что Плохих будут менять, но замены ему нашлось. Поэтому решено оставить действующего главу. Но при условии, что Плохих ликвидирует отставание в части реализации нацпроектов. Пока он это условие не выполнил, а конкурс на главу, в котором Плохих принимает участие, всегда можно отменить», — говорят в Бредах.

Варосян воспрял в зале суда,...

В Челябинске обсуждают проблемы со здоровьем лидера ОПГ «Артаковские» Артака Варосяна. Сразу после задержания его увезли в больницу. А у суда, где Варосяну избирали меру пресечения, постоянно дежурила скорая. Отчего и суд затянулся на семь часов, подследственному все время требовалась помощь.

«Правда, когда ближе к полуночи вышло предельное время содержания в ИВС, Варосян заметно приободрился. Его выпустили из клетки, он спокойно разгуливал по залу, чувств не лишался. Видимо, надежда на то, что Варосян избежит ареста чудесным образом улучшило его самочувствие. Впрочем, суд все равно отправил его в СИЗО», — смеются источники.

...а «смотрящий» пропал?

Разгром группировки «Махонинские»* (признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ) вместе с арестом лидера ОПГ «Артаковские» Артака Варосяна дала повод для новых слухов в Челябинске. Заговорили о том, что сразу несколько человек, широко известных в криминальных кругах, поспешили уехать из города. А может и из России.

«Болтают, что вот уже пару недель как не видят Илхама Османова, которого считают „смотрящим“ за регионом. В 2015 году Османова задерживали за вымогательство, но он отделался условным сроком. С тех пор он, особо, что называется, не светился. Но влияния при этом не растерял. И вот куда-то делся…», — шепчутся в кулуарах.

Экс-директор парка заключил сделку со следствием

В Челябинске гадают, почему суд смягчил меру пресечения экс-директору парка Гагарина Жазиту Нургазинову, обвиняемому в превышении служебных полномочий. Казалось, никаких предпосылок к решению отпустить его под домашний арест не было.

«Все просто: Нургазинов пошел на сделку со следствием. В рамках досудебного соглашения он дает признательные показания. Суду вполне хватило этих доводов для смягчения меры пресечения», — рассказал источник.

Предприниматели боятся «эффекта Долиной»

Целый ряд предпринимателей Челябинска пребывают в замешательстве. И уже говорят об «эффекте Долиной», но связано это не с квартирами, а с бизнесом. По «эффекту Долиной» под удар попали добросовестные приобретатели квартир, купившие жилье у собственников, ставших жертвой мошенников. А в Челябинске это связано с национализацией, а также конфискацией активов в рамках расследования уголовных дел. Так, все нынешние и бывшие активы «Махонинских»* (признаны экстремистской, деятельность запрещена в РФ), арестованы и переданы государству, в том числе недвижимость.

«Те, кто эту недвижимость когда-то купил, пребывают в состоянии шока — купленного имущества они лишаются. Пока надеются, что в суде удастся недвижимость отбить. И, кстати, сразу несколько крупных сделок в Челябинске пока приостановлены. Боятся „эффекта Долиной“ и ждут, чем закончатся суды по „Махонинским“», — рассказывают в Челябинске.

Кому достанется отель Юревича

Бизнес-элиты обсуждают передачу ряда активов национализированной «Макфы» компании «Капитал», подконтрольной Россельхозбанку. До национализации активами «Макфы» владели семьи экс-губернатора Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. В списке «Капитала» нет фирм, которым принадлежат отель Radisson, ТРК «Родник», «Киномакс» и «Алмаз», магазины «Проспект» и «Школьник».

«Видимо „Капитал“ получил активы по выпуску продуктов и фирмы, с ними связанными. А прочая недвижимость — не профильная. Особенно интересно, кому достанется отель Radisson. Выставят на торги? Скорее, нет. Передадут какой-нибудь госкомпании, связанной с Ростуризмом», — гадают в кулуарах.

Но все дело в судах…

Впрочем, есть и другая версия, почему не все активы национализированной «Макфы» передали новым собственникам. И, по слухам, она вполне реальная.

«Дело в том, что сейчас национализация каждого актива отдельно оспаривается в судах. Не по всем вынесены окончательные решения. Когда все решения вступят в силу, активы отдадут новому собственнику, с государственным участием. Возможно, тому же „Капиталу“…», — пояснил инсайдер.

В «Тракторе» присматриваются к Корешкову

Говорят, что руководство ХК «Трактор» в ступоре от ситуации с главным тренером команды. Команда вроде бы начала чувствовать игру, но о какой-то стабильности говорить не приходится.

«Рафаэль Рише заявлял, что примет решение о дальнейшей карьере еще до новогодних праздников. Если он покинет команду — его дело практически в 100% случаев перейдет к Корешкову. Теперь вопрос — готов ли специалист исправить ситуацию в турнирной таблице и претендовать на высокие результаты в плей-офф?», — рассуждают источники.