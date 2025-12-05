У челябинца после ремонта в автосервисе сгорела машина
Машина сгорела во время тестовой поездки (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Житель Челябинска остался без машины после ее ремонта в автосервисе. Транспорт загорелся и полностью был уничтожен во время тестовой поездки, сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора. Мужчине удалось взыскать двойную стоимость авто с сервиса.
«Потребитель указывал, что передал свой автомобиль для проведения ремонтных работ в автомастерскую. После ремонта в результате тестовой поездки произошло возгорание транспортного средства», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Машина выгорела полностью. Мужчина подал претензию в автосервис и потребовал возместить ему стоимость. Но автомеханик пострадавшему отказал. Челябинский областной суд решил по-другому и в соответствии со статьей №1064 Гражданского кодекса обязал выплатить мужчине двукратная стоимость сгоревшего автомобиля, а также компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.
