У челябинца после ремонта в автосервисе сгорела машина

Житель Челябинска остался без машины после ее ремонта в автосервисе. Транспорт загорелся и полностью был уничтожен во время тестовой поездки, сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора. Мужчине удалось взыскать двойную стоимость авто с сервиса.

«Потребитель указывал, что передал свой автомобиль для проведения ремонтных работ в автомастерскую. После ремонта в результате тестовой поездки произошло возгорание транспортного средства», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.