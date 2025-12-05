Мороз ударит в Челябинской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске на предстоящей неделе ударит мороз — во вторник температура воздуха опустится до -26 градусов. Об этом сообщают синоптики «Гисметео».

«В ночь на 8 декабря температура воздуха опустится до -21 градуса, а вот в ночь на вторник упадет уже до -26 градусов. В ночь на среду — до -23 градусов, далее прогнозируется потепление», — говорится в прогнозе на сайте «Гисметео».

При этом дневная температура 7 декабря составит -1 градус, а уже 9 декабря опустится до -22 градусов. Обильные осадки в виде снега прогнозируются в понедельник.

Продолжение после рекламы

В Челябинске занятия в школах для начальных классов отменяются при температуре -25 градусов с ветром до пяти метров в секунду. Если ветра нет, то занятия отменяют при -26, -27 градусах.