«А занятия в школах отменят?»: в Челябинске похолодает до -26 градусов. Скрин

В Челябинске похолодает до -26 градусов
05 декабря 2025 в 17:00
Мороз ударит в Челябинской области

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске на предстоящей неделе ударит мороз — во вторник температура воздуха опустится до -26 градусов. Об этом сообщают синоптики «Гисметео». 

«В ночь на 8 декабря температура воздуха опустится до -21 градуса, а вот в ночь на вторник упадет уже до -26 градусов. В ночь на среду — до -23 градусов, далее прогнозируется потепление», — говорится в прогнозе на сайте «Гисметео». 

При этом дневная температура 7 декабря составит -1 градус, а уже 9 декабря опустится до -22 градусов. Обильные осадки в виде снега прогнозируются в понедельник. 

В Челябинске занятия в школах для начальных классов отменяются при температуре -25 градусов с ветром до пяти метров в секунду. Если ветра нет, то занятия отменяют при -26, -27 градусах. 

Снегопад сменится резким морозом

Фото: Скрин с сайта «Гисметео»

