В Челябинске ищут мастеров по ремонту техники на зарплату в 90 тысяч рублей
Челябинцы чаще всего ищут работу водителя или мастера бытовой техники
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Челябинцы в январе-октябре 2025 года чаще всего откликались на вакансии водителя пассажирского транспорта и мастера по ремонту техники. Интерес к этим специальностям вырос в 2,8 и 2,6 раз соответственно, сообщили в пресс-службе «Авито Подработка».
«За подработку в регионе водителям пассажирского транспорта в среднем готовы платить 47 711 рублей. Мастерам по ремонту бытовой техники — 87 825 рублей. В топ-3 вошли и тренеры — позицией интересовались в 2,6 раза чаще. Тренеры могут рассчитывать на зарплату в размере 30 913 рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе.
Как прокомментировал ситуацию директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин, в целом по России более 19% опрошенных работающих россиян имеют подработку, а около 33% планируют ее найти как можно быстрее. Спрос на такую работу за год вырос в 1,6 раза. Челябинцам подработка позволяет самостоятельно подбирать удобный график, объем задач и увеличивать доход. В свою очередь, работодатели быстро находят временный персонал, что хорошо отражается на их бизнесе.
