Суд продлил арест чиновникам мэрии Сургута

05 декабря 2025 в 19:41
Чиновники будут находиться в СИЗО да 25 января 2026 года

Фото: Илья Московец © URA.RU

Суд продлил содержание под стражей бывшего вице-мэра Сургута Виталия Шарова и директора департамента имущества и земельных отношений Алексея Дворникова. Они останутся в СИЗО до 25 января, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Следователь вышел с ходатайством о продлении стражи. Принимая решение, суд учитывает ряд факторов — возможность давления на свидетелей, в том числе бывших подчиненных, либо уничтожение документов, имеющих значение для следствия», — уточнил собеседник.

В следственном комитете подтвердили продление ранее избранной меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. 

Шарову и Дворникову вменяют злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, они продали по заниженной цене пакет акций «Агентства воздушных сообщений».

