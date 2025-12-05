Суд продлил арест чиновникам мэрии Сургута
Чиновники будут находиться в СИЗО да 25 января 2026 года
Фото: Илья Московец © URA.RU
Суд продлил содержание под стражей бывшего вице-мэра Сургута Виталия Шарова и директора департамента имущества и земельных отношений Алексея Дворникова. Они останутся в СИЗО до 25 января, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Следователь вышел с ходатайством о продлении стражи. Принимая решение, суд учитывает ряд факторов — возможность давления на свидетелей, в том числе бывших подчиненных, либо уничтожение документов, имеющих значение для следствия», — уточнил собеседник.
В следственном комитете подтвердили продление ранее избранной меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
Шарову и Дворникову вменяют злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, они продали по заниженной цене пакет акций «Агентства воздушных сообщений».
