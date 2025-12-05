Прокуратура ХМАО проверяет чиновников из-за неосвещенной дороги к школе
Проверка инициирована после публикации в социальных сетях
Фото: Илья Московец © URA.RU
Прокуратура ХМАО начала проверку из-за отсутствия освещения на пути к школе-интернату в Нефтеюганске. Поводом стала публикация в социальных сетях, где говорится об опасности для учащихся. Об этом URA.RU сообщили в надзорным ведомстве.
«Нефтеюганская межрайонная прокуратура проводит проверку. Она организована по публикации об отсутствии освещения на пути к школе-интернату для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», — сообщает прокуратура ХМАО.
В публикации указано, что от остановки общественного транспорта до учебного заведения нет света, что создает трудности и риск для детей в вечернее время. В ходе проверки будет дана оценка действиям местных властей по обеспечению безопасности дороги. При выявлении нарушений будут приняты меры, а результаты надзорных мероприятий остаются на контроле.
Ранее сообщалось, что следственный комитет ХМАО, так же заинтересовался публикацией об отсутствии освещения в Нефтеюганске. Силовики начали проверку по статье халатность.
