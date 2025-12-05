Гальцев рассказал о реакции первого президента Казахстана на «скользкую» тему Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Артист Юрий Гальцев (родом из Кургана) рассказал, как его шутка вызвала неоднозначную реакцию у первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. История произошла во время приватного выступления в Астане, куда юмориста доставили срочным рейсом. Об этом Гальцев поведал в эфире шоу «Что было дальше?».

«Я предупредил Назарбаева о скользком содержании зарисовки. Однако он заявил — „давай, тебе все можно“. После — вы не поверите, наступила пауза», — поделился Гальцев историей своего анекдота про русского и казаха, рассказанного Назарбаеву.

В своем рассказе артист также отметил, что выступление, изначально запланированное на 15 минут, по просьбе Назарбаева длилось почти 45 минут. Этот вечер Гальцев назвал одним из самых запоминающихся в своей профессиональной карьере.

Продолжение после рекламы