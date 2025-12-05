В Кургане резко выросло число заболевших опасной инфекцией, которая передается через яйца
В два раза выросло число заболевших сальмонеллезов в 2025 году
За десять месяцев 2025 года в Курганской области резко выросла заболеваемость сальмонеллезом. Зафиксировано 265 случаев, что в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Статистику по заболеванию сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«Заболеваемость сальмонеллезом выросла в 2,25 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 35,19 против 15,63 на 100 тысяч населения. Заболеваемость определяет сальмонеллез группы Д (92,8%). Основным фактором передачи продолжает оставаться яйцо. Регистрируется спорадическая заболеваемость в домашних очагах, связанная с недостаточной термической обработкой сырья (птицеводческая продукция, в том числе яйцо)», — пояснили в ведомстве.
По данным за январь-октябрь 2025 года в регионе подтверждено 265 случаев заболевания сальмонеллезом. За тот же период прошлого года было 119 случаев. Сальмонеллез — инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella. Чаще всего протекает с поражением органов желудочно-кишечного тракта. Основной путь заражения — пищевой: через зараженные продукты и воду. При заболевании возникает жар, озноб, общая слабость, ломота в мышцах, головная боль; боль в эпигастрии (в проекции желудка) и околопупочной области; тошнота, рвота; снижение аппетита; диарея.
