В Кургане резко выросло число заболевших опасной инфекцией, которая передается через яйца

За десять месяцев 2025 года в Курганской области резко выросла заболеваемость сальмонеллезом. Зафиксировано 265 случаев, что в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Статистику по заболеванию сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Заболеваемость сальмонеллезом выросла в 2,25 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 35,19 против 15,63 на 100 тысяч населения. Заболеваемость определяет сальмонеллез группы Д (92,8%). Основным фактором передачи продолжает оставаться яйцо. Регистрируется спорадическая заболеваемость в домашних очагах, связанная с недостаточной термической обработкой сырья (птицеводческая продукция, в том числе яйцо)», — пояснили в ведомстве.