Новая электрозаправка, дипфейк губернатора и Камшилова в СИЗО: главное в Кургане за 5 декабря

В соцсетях распространяется дипфейковое видео с участием губернатора Курганской области Вадима Шумкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство Курганской области сообщило о распространении в соцсетях дипфейкового видео с участием губернатора Вадима Шумкова, в котором от его имени ложно заявляется об отмене региональных выплат контрактникам Минобороны и их замене на экипировку; власти подчеркнули, что ролик создан с использованием технологий ИИ и не отражает реальных решений. В правительстве уточнили, что все меры материального стимулирования участников СВО сохраняются: совокупный годовой доход контрактника с учетом федеральных, региональных и муниципальных выплат может превышать 5,5 млн рублей, а также за счет областного бюджета и пожертвований продолжается закупка и отправка на фронт квадрокоптеров, тепловизоров, средств связи и другого оборудования.

В Петуховском и Притобольном округах введены меры по отстрелу хищников

Управление охотничьего хозяйства Курганской области разрешило регулирование численности лисицы обыкновенной, а в Притобольном округе — также енотовидной собаки, во всех половозрастных группах в период с 3 декабря по 1 января 2026 года из ‑за риска распространения заболеваний среди диких животных и угрозы здоровью граждан. Отстрел и отлов будут вестись с подхода и из засады с использованием огнестрельного охотничьего оружия, самоловов, капканов и механического транспорта, добытые животные подлежат уничтожению по ветеринарным нормам. На территории Курганского государственного природного комплексного заказника, зеленой зоны Куртамыша, в охотугодье ООО «Антей» Звериноголовского округа и в Петуховском охотугодье, закрепленном за Петуховской РОООиР, установлен лимит по пять лисиц на каждую зону; в зеленой зоне села Глядянское и в Глядянском охотугодье ОО «Общество охотников и рыболовов Притобольного района» разрешена добыча до пяти лис и пяти енотовидных собак на каждую территорию.

Инвесторам предложили участок в ЦПКиО для термального комплекса

Администрация Кургана представила инвестпроект по размещению термального комплекса в Центральном парке культуры и отдыха: предусмотрен участок площадью свыше 15 тысяч квадратных метров между территорией парка и пляжем «Бабьи пески» у реки Битевка, ориентировочной стоимостью около 15 млн рублей, который предлагается передать в аренду или выкупить. В презентации отмечается, что действующие термальные бассейны располагаются примерно в 20 км от центра города, поэтому новый объект станет наиболее доступным для жителей, при этом отдельно не упоминается открытый горячий бассейн в микрорайоне Рябково. В качестве ориентира для инвесторов город перечисляет крупнейшие российские проекты термальных комплексов с объемом инвестиций от 1,6 млрд до 1,5 трлн рублей.

Спортобъекты города начнут адаптировать для участников СВО, включая тяжело раненых

Правительство Курганской области одобрило дополнительное финансирование на развитие спортивной инфраструктуры, в том числе на создание к следующему сезону падел-клуба в Центральном парке культуры и отдыха и адаптацию городских спортобъектов под нужды участников СВО, в том числе получивших тяжелые ранения, о чем сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. В ЦПКиО планируется завершить модернизацию физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Шевелевки с обновлением инфраструктуры и закупкой оборудования для классического тенниса и падела — вида спорта, сочетающего элементы тенниса и сквоша и предполагающего парную игру на компактной площадке. Глава региона напомнил, что параллельно завершается благоустройство берега реки Битевка с созданием дополнительных спортивных зон, что, по его словам, существенно расширит возможности для занятий спортом в парке и прилегающих территориях.

Обвиняемой в автоподставах изменили меру пресечения из-за самовольных поездок и управления авто

Курганский городской суд по ходатайству следствия поместил Елену Камшилову, фигурантку дела о мошенничествах с автострахованием, в следственный изолятор до 19 января, признав, что она неоднократно нарушала условия домашнего ареста: по данным следствия, 15, 22, 29 ноября, а также 1–4 декабря она отсутствовала по месту проживания и управляла автомобилем Mitsubishi без полиса ОСАГО, за что 5 декабря была задержана сотрудниками ГИБДД и привлечена к административной ответственности. В суде Камшилова заявила, что выезжала в госпиталь на лечение зрения в дневной стационар и считала, что заранее информирования инспектора УИН достаточно, однако инспектор разъяснила, что фиксирует лишь нахождение дома, а необходимость посещения медучреждений должна быть согласована со следствием; адвокат признал, что не уведомил следователя о назначенном лечении. Елена и ее сестра были задержаны в ноябре 2024 года по подозрению в организации автоподстав: по версии силовиков, группа инсценировала ДТП, добиваясь страховых выплат и компенсаций от виновников аварий; расследуется более 30 уголовных дел, в материалах насчитывается около 32 томов и 11 подозреваемых. После пребывания в СИЗО осенью 2025 года Камшиловым смягчили меру пресечения до домашнего ареста, а срок предварительного следствия продлили до середины января.

Экс-главе курганского округа Пигачеву грозит увольнение по статье

Правительство Курганской области по итогам проверки расходования средств местного бюджета Макушинского округа направило материалы в прокуратуру и правоохранительные органы и намерено инициировать изменение основания увольнения бывшего главы округа Василия Пигачева на «увольнение в связи с утратой доверия», о чем сообщается в telegram-канале регионального кабмина. Пигачев покинул должность в 2025 году на фоне резкого роста долгов округа перед поставщиками угля, ресурсоснабжающими организациями и органами принудительного исполнения: по данным источников URA.RU, задолженность увеличилась примерно с 40 до более чем 100 млн рублей, часть обязательств перешла в стадию исполнительных производств. При этом собеседники агентства отмечали, что экс-глава неоднократно обращался в область за финансовой поддержкой, но дополнительных средств не получил, что усугубило проблемы с подготовкой к отопительному сезону, газификацией и работой коммунальных предприятий; одновременно при его руководстве фиксировались позитивные изменения — сокращение числа бесхозных многоквартирных домов и обновление оборудования в районной больнице, включая установку нового маммографа.

В Курганской области зафиксировали случай малярии

Согласно отчету регионального управления Роспотребнадзора о заболеваемости за январь–октябрь 2025 года, в Курганской области зарегистрирован один случай малярии и один случай лихорадки Западного Нила, ранее нетипичной для региона; годом ранее подобных диагнозов не ставили. За тот же период в области выявлено 16 случаев кори, из них 12 заболевших (70,5%) — дети до 17 лет, тогда как за январь–октябрь 2024 года было зафиксировано 38 случаев этой инфекции.

