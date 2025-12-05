BZ: 90 городов ФРГ охватили протесты против нового закона о военной службе

Митингующие не согласны с новой моделью военной службы, предложенной властями Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В почти сотне городов Германии прошли акции протеста против одобренного Бундестагом законопроекта о новой модели военной службы. В протестах участвовали тысячи школьников. По данным местных журналистов, многие подростки намеренно не явились на занятия, несмотря на установленную в стране обязанность посещать школу.

«Альянс „Школьная забастовка против воинской повинности“ мобилизовал тысячи людей в более чем 90 городах Германии, протестуя против планов федерального правительства. Демонстранты опасаются, что так называемый закон о модернизации военной службы, принятый правоцентристской и левоцентристской коалицией, станет первым шагом к восстановлению обязательной военной службы», — пишет Berliner Zeitung.