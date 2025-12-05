Долина согласилась вернуть деньги покупательнице квартиры
06 декабря 2025 в 00:07
Певица Лариса Долина сообщила, что готова вернуть в полном объеме деньги покупательнице квартиры Полине Лурье. Об этом исполнительница рассказала на шоу «Пусть говорят».
