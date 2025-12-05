Лариса Долина решила вернуть Полине Лурье все 112 млн рублей за квартиру
В эфире федерального канала Долина пообещала вернуть все 112 миллионов рублей
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Российская эстрадная певица Лариса Долина заявила, что готова вернуть деньги в полном объеме за квартиру, раннее купленную у нее матерью-одиночкой и бизнесвумен Полиной Лурье. Об этом артистка сообщила в эфире федерального телевидения.
«Я хочу быть честной прежде всего с самой собой. Это единственный правильный и справедливый выход. Я говорю сейчас, заявляю на всю страну, что я эти деньги Полине Лурье верну в полном объеме», — сказала певица в интервью на Первом канале.
Лариса Долина также отметила, что вернуть деньги ей будет непросто, так как их сейчас у нее нет. Однако певица заверила, что сделает все возможное, чтобы выполнить обещание. Она также призналась, что не считает Полину Лурье в чем то виноватой, поэтому и решила вернуть деньги.
- читатель06 декабря 2025 00:33это единственное правильное решение, непричастный человек не обязан нести потери из-за чьей-то глупости
- иду рядом06 декабря 2025 00:21испугалась мнения общества и дала заднюю