Суд арестовал сотрудников по делу «пыточных» рехабов в Егорьевске

Егорьевский городской суд Московской области отправил под стражу руководителя и трех сотрудников местного реабилитационного центра, фигурантов дела о незаконном удержании людей, в том числе несовершеннолетних. Еще одному работнику учреждения избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

«В Егорьевске с учетом позиции представителя городской прокуратуры руководитель и три сотрудника реабилитационного центра заключены судом под стражу, еще одному работнику центра избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области в своем канале уточнила, что четверо арестованных пробудут в следственном изоляторе до 3 февраля.

Все пятеро фигурантов уголовного дела, по данным следствия, обвиняются в незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, совершенном организованной группой. Речь идет о деле реабилитационного центра в Егорьевске, который в ряде публикаций называли «пыточным» из ‑за жалоб его бывших постояльцев.

