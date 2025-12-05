Суд арестовал сотрудников по делу «пыточных» рехабов в Егорьевске
Арестованные сотрудники по делу «пыточных» рехабов в Егорьевске пробудут в следственном изоляторе до 3 февраля
Фото: Илья Московец © URA.RU
Егорьевский городской суд Московской области отправил под стражу руководителя и трех сотрудников местного реабилитационного центра, фигурантов дела о незаконном удержании людей, в том числе несовершеннолетних. Еще одному работнику учреждения избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщила прокуратура Московской области.
«В Егорьевске с учетом позиции представителя городской прокуратуры руководитель и три сотрудника реабилитационного центра заключены судом под стражу, еще одному работнику центра избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области в своем канале уточнила, что четверо арестованных пробудут в следственном изоляторе до 3 февраля.
Все пятеро фигурантов уголовного дела, по данным следствия, обвиняются в незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, совершенном организованной группой. Речь идет о деле реабилитационного центра в Егорьевске, который в ряде публикаций называли «пыточным» из ‑за жалоб его бывших постояльцев.
Следствие считает, что с 2022 года до момента задержания сотрудники учреждения удерживали людей в центре против их воли. В их числе, по данным ведомства, были несовершеннолетние. Обвиняемые, как полагают следователи, устанавливали для постояльцев жесткий режим и правила пребывания, а за отказ их соблюдать систематически применяли к ним насилие.
