Лариса Долина объяснила свое молчание на фоне скандала

«Я не надменная»: певица объяснила задержку с комментариями по делу о квартире Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Певица Лариса Долина впервые прокомментировала причины своего длительного молчания после истории с мошенниками и продажей квартиры. Ее заявление прозвучало в интервью для Первого канала.

«Почему я сразу не вышла в эфир. Не потому что я надменная. Я находилась в гастрольном туре», — объяснила свою позицию артистка, чьи слова приводит Первый канал.

В интервью Долина подробно рассказала о схеме мошенников, которые представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, ввели ее в заблуждение и заставили продать квартиру в Хамовниках под предлогом безопасности. Певицу и ее семью держали под постоянным давлением и слежкой. Позже суд оставил жилье за Долиной, а виновные получили реальные сроки.

Продолжение после рекламы