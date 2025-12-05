Лариса Долина объяснила свое молчание на фоне скандала
«Я не надменная»: певица объяснила задержку с комментариями по делу о квартире
Певица Лариса Долина впервые прокомментировала причины своего длительного молчания после истории с мошенниками и продажей квартиры. Ее заявление прозвучало в интервью для Первого канала.
«Почему я сразу не вышла в эфир. Не потому что я надменная. Я находилась в гастрольном туре», — объяснила свою позицию артистка, чьи слова приводит Первый канал.
В интервью Долина подробно рассказала о схеме мошенников, которые представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, ввели ее в заблуждение и заставили продать квартиру в Хамовниках под предлогом безопасности. Певицу и ее семью держали под постоянным давлением и слежкой. Позже суд оставил жилье за Долиной, а виновные получили реальные сроки.
После скандала артистка столкнулась с волной хейта и падением спроса на билеты. В эфире фекального канала Долина также заявила, что готова вернуть деньги в полном объеме за квартиру, раннее купленную у нее матерью-одиночкой Полиной Лурье.
