Встреча послов стран ЕС по присвоению активов России прошла безрезультатно

Переговоры послов государств Евросоюза, посвященные вопросу экспроприации замороженных российских активов, не привели к каким-либо конкретным решениям. Дипломаты не сумели достичь консенсуса по этой сложной и юридически спорной инициативе. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на информированный источник.

«Встреча послов стран ЕС по экспроприации активов России завершилась безрезультатно. Дипломаты не сумели достичь консенсуса по этой сложной и юридически спорной инициативе.», — констатировал источник ТАСС.

По данным источника, послы стран ЕС впервые обсудили предложение Еврокомиссии о так называемом «репарационном кредите» для Украины на очередном заседании Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) в Брюсселе. При этом собеседник не раскрыл дополнительных подробностей хода обсуждения, равно как не уточнил, какие последующие шаги намерен предпринять ЕС по данному вопросу.

