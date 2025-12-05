Россия разорвала военные договоры с Францией, Канадой и Португалией
Расторгнутые соглашения действовали со времен СССР
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении военных договоров с Канадой, Францией и Португалией. Информация об этом размещена на сайте официального опубликования правовых актов.
«Прекратить соглашение между правительством СССР и правительством Канады относительно визитов по военной линии. Соглашение между правительством РФ и правительством Франции о сотрудничестве в области обороны. И соглашение с правительством Португалии о сотрудничестве в военной области», — говорится в тексте документа.
Согласно распоряжению, подписанные договоры датируются 1989-ым, 1994-ым и 2000-ым годами. Об их расторжении МИД России уведомит канадскую, французскую и португальскую стороны.
