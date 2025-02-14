14 февраля 2025

Бастрыкин в третий раз затребовал доклад по поводу строительства мечети в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин отреагировал на протесты из-за строительства мечети в Пермском крае
Бастрыкин отреагировал на протесты из-за строительства мечети в Пермском крае Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в очередной раз поручил доложить о результатах проверки, которая началась после протестов против строительства мечети в микрорайоне Верхняя Курья города Перми. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

«Председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о результатах проверки. Местные жители считают, что строительство религиозного учреждения может стать местом скопления мигрантов», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в СМИ размещена публикация о несогласии жителей микрорайона Верхняя Курья города Перми со строительством религиозного учреждения, который может стать местом скопления мигрантов. Также сообщается, что на территории района отсутствуют медицинские учреждения, отмечается нехватка мест в детских садах и секциях, однако мер к строительству объектов социальной инфраструктуры не принимается. В СУ СК России по Пермскому краю проводилась проверка, подчеркнули в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что идея о строительстве мечети пришла сыну пермского бизнесмена Ривхата Ибрагимова Руслану. Но жители выступили против соседства с религиозным учреждением и вышли на митинг. Глава СК РФ Александр Бастрыкин отреагировал на протесты и поручил пермскому следкому провести проверку. Спустя три месяца глава СКР вновь потребовал предоставить доклад о строительстве мечети в Перми. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в очередной раз поручил доложить о результатах проверки, которая началась после протестов против строительства мечети в микрорайоне Верхняя Курья города Перми. Об этом сообщили в информационном центре СК России. «Председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о результатах проверки. Местные жители считают, что строительство религиозного учреждения может стать местом скопления мигрантов», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Отмечается, что в СМИ размещена публикация о несогласии жителей микрорайона Верхняя Курья города Перми со строительством религиозного учреждения, который может стать местом скопления мигрантов. Также сообщается, что на территории района отсутствуют медицинские учреждения, отмечается нехватка мест в детских садах и секциях, однако мер к строительству объектов социальной инфраструктуры не принимается. В СУ СК России по Пермскому краю проводилась проверка, подчеркнули в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что идея о строительстве мечети пришла сыну пермского бизнесмена Ривхата Ибрагимова Руслану. Но жители выступили против соседства с религиозным учреждением и вышли на митинг. Глава СК РФ Александр Бастрыкин отреагировал на протесты и поручил пермскому следкому провести проверку. Спустя три месяца глава СКР вновь потребовал предоставить доклад о строительстве мечети в Перми. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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