Прокурор запросил сроки по громкому делу Долиной

Прокурор запросил сроки от 6 до 9,5 лет для обвиняемых в мошенничестве с квартирой российской певицы Ларисы Долиной. Об этом журналистам сообщили представители прокуратуры.

«Государственное обвинение просит суд назначить подсудимым следующие наказания: [Анжеле] Цырульниковой — девять лет шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом миллион рублей; [Дмитрию] Леонтьеву — семь лет лишения свободы в колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. Для Артура Каменецкого предлагается наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей. Андрей Основа, по мнению обвинения, должен получить шесть лет лишения свободы в колонии общего режима и заплатить штраф в размере 900 тысяч рублей.

В 2024 году в результате мошеннических действий артистка чуть не лишилась квартиры, однако суд аннулировал сделку по продаже недвижимости, и право собственности на жилье было возвращено певице. Она также понесла финансовые потери в размере 300 миллионов рублей.

Преступники, выдав себя за представителей спецслужб, убедили Долину перевести свои накопления на счет, который они представили как безопасный, якобы для защиты средств от незаконных действий. Помимо этого, Долина приняла решение продать свою квартиру в районе Хамовники в Москве и перевела полученные от продажи средства тем же злоумышленникам. Покупателем недвижимости стала айтишница Полина Лурье, и сделка была оформлена в соответствии с законом, поэтому Лурье имела статус добросовестного покупателя. Впоследствии Долина осознала, что стала жертвой мошенничества.