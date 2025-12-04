Россияне смогут связаться с Путиным через MAX

Вопрос Путину можно будет задать через чат-бота в мессенджере, следует из документа Фото: Роман Наумов © URA.RU

Пользователи мессенджера MAX смогут задать вопрос президенту РФ Владимиру Путину напрямую через чат-бота «Итоги года». Это следует из документа, который имеется в распоряжении URA.RU.

«Задать вопрос главе государства можно с помощью чат-бота „Итоги года с В. Путиным“ в национальном мессенджере. Отправить сообщение в формате видео или текста могут граждане России любого возраста и из любого региона», — указано в документе.

Вопросы собираются для ежегодной прямой линии с президентом. Отправлять вопросы можно с 4 декабря с 15:00 по московскому времени и до конца прямой линии 19 декабря.

Для того чтобы задать вопрос Путину, нужно: найти чат-бота «Итоги года с В.Путиным» в поиске мессенджера; нажать кнопку «Начать», чтобы запустить сервис. Далее нужно поделиться номером телефона, указать ФИО, населенный пункт, возраст и, при желании, электронную почту, а затем загрузить видео с обращением или оставить текстовый запрос. Обратная связь поступит на номер телефона или на почту.