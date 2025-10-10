Россия вошла в пятерку стран с самыми дешевыми яйцами

Россия вошла в пятерку стран с самыми низкими ценами на куриные яйца среди крупнейших экономик мира. Согласно исследованию, проведенному ко Всемирному дню яйца, десяток яиц в России стоит в шесть раз дешевле, чем в Швейцарии, где зафиксированы самые высокие цены.
«Россия замыкает пятерку экономик с наименьшими ценами на этот продукт — по данным Росстата, средняя цена в августе составляла 82,1 рубля», — отмечается в исследовании, передает РИА Новости. Самыми дешевыми яйца оказались в Индии (63,9 рубля), Иране (76,1 рубля), Бангладеш (78,2 рубля) и Пакистане (79,5 рубля). В то же время в Швейцарии десяток яиц обходится покупателям в 514 рублей, в Исландии — 455 рублей, в Новой Зеландии — 427,5 рубля.
Среди стран G20 Россия уступает по доступности яиц только Индии. В других странах группы цены значительно выше: в Индонезии — 105 рублей, Китае — 107 рублей, Японии, Бразилии и Турции — около 150 рублей, а в Австралии — 311 рублей.
Средняя стоимость десятка яиц в мире составляет примерно 191,3 рубля, что более чем в два раза превышает российские показатели. В Белоруссии и Ливии цены составляют 88 рублей, в Азербайджане — 99,2 рубля.
Согласно данным Росстата, инфляция в России набирает темпы. По итогам недели с 30 сентября по 6 октября лидером роста стали яйца, прибавившие в цене 3,3%, в то время как бензин подорожал на 0,85%.
