Сотрудница МФО тайно оформляла на челябинцев кредиты, а деньги забирала себе
В Челябинске задержали бывшую сотрудницу МФО
Фото: Илья Московец © URA.RU
В городе Копейске Челябинской области сотрудница микрофинансовой организации (МФО) оформляла займы на клиентов без их ведома, а деньги присваивала. Об этом рассказали представители полиции.
«Сотрудница МФО использовала персональные данные клиентов, оформляла фиктивные договоры займа, присваивая денежные средства. Причинен материальный ущерб свыше 250 тысяч рублей, сообщается telegram-канале „Полиция Южного Урала“.
Женщину уже поймали. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, отметили в полиции.
