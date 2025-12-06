Логотип РИА URA.RU
Сотрудница МФО тайно оформляла на челябинцев кредиты, а деньги забирала себе

06 декабря 2025 в 13:05
В Челябинске задержали бывшую сотрудницу МФО

Фото: Илья Московец © URA.RU

В городе Копейске Челябинской области сотрудница микрофинансовой организации (МФО) оформляла займы на клиентов без их ведома, а деньги присваивала. Об этом рассказали представители полиции.

«Сотрудница МФО использовала персональные данные клиентов, оформляла фиктивные договоры займа, присваивая денежные средства. Причинен материальный ущерб свыше 250 тысяч рублей, сообщается telegram-канале „Полиция Южного Урала“.

Женщину уже поймали. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, отметили в полиции.

