После вмешательства прокурора челябинский инвалид без ног получил хорошее жилье

Челябинцу дали ключи от благоустроенного жилья Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Катав-Ивановске Челябинской области инвалид первой группы обратился в прокуратуру, что добиться переселения из аварийного дома в хорошую квартиру. После вмешательства прокурора, горожанину предоставили благоустроенное жилье. Об этом рассказали предствители надзорного ведомства.

«Мужчина — инвалид первой группы, у которого нет ног, переселился в благоустроенную квартиру из маневренного фонда. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — сообщается в telegram-канале «Прокуратура Челябинской области».