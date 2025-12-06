Роснедра готовят к продаже нефтяное месторождение в ХМАО

Месторождение нефти в Нижневартовском районе ХМАО выставят на торги в первом квартале 2026 года Фото: Сергей Русанов

Роснедра намерены продать лицензию на изучение и разработку Тарховского месторождения в Нижневартовском районе ХМАО. Участок включили в список недр, которые планируют выставить на аукцион в 2026 году. Об этом сообщили в материалах, с которыми ознакомилось URA.RU.

» Внести Тарховский участок в перечень участков недр, предлагаемых для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии», — указано в приказе ведомства. Продажа лицензии на аукционе запланирована на первый квартал 2026 года.

Из опубликованных данных следует, что площадь участка составляет около 72 квадратных километров. Извлекаемые запасы месторождения, по предварительным данным, превышают 18 млн тонн нефти. Эти данные подтверждены экспертной комиссией в октябре 2025 года, после чего участок был рекомендован для подготовки к передаче в разработку.

Продолжение после рекламы