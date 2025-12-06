Где Долина найдет деньги для Лурье: мнение Никаса Сафронова

Никас Сафронов поддержал решение Долиной вернуть деньги за квартиру Фото: Киселев Сергей | Новосильцев Артур / Агентство «Москва»

Лариса Долина заявила, что готова вернуть Полине Лурье 112 миллионов, полученных за квартиру. Заявление звезда сделала во время большого интервью «Пусть говорят». Многие знаменитости это решение Ларисы Александровны поддержали. Никас Сафронов в беседе с корреспондентами URA.RU объяснил, почему, по его мнению, певица решила так поступить.

«Это правильное решение, — говорит Никас. — Очень благородное со стороны Ларисы. Зная ее уже не один год, думаю, что по-другому она поступить не могла. Ведь Лурье купила квартиру на совершенно законных основаниях и, как я понимаю, ни в чем не виновата».

Лариса очень расстроена и подавлена из-за этой ситуации, считает народный художник РФ. «Она была под психологическим давлением, на негативных эмоциях, наверное, в состоянии аффекта, когда сложно думать логически. Как мне кажется, когда все немного поутихло, Лариса пришла в себя и поняла, что будет правильно вернуть деньги за квартиру».

Лариса Александровна призналась, что в данный момент нужной суммы — 112 миллионов рублей — у нее нет. Потому как все имеющиеся сбережения отдала мошенникам. Впрочем, Сафронов уверен: певица деньги найдет.

«Возможно, она вынуждена будет влезть в долги, — объясняет Сафронов. — Понятно, что у нее на данный момент таких денег нет. Думаю, ей придется давать больше концертов, выступать на корпоративах. Не исключаю, что помогут поклонники. У Ларисы Александровны есть почитатели среди обеспеченных людей. Надеюсь, что они будут небезучастны в сложившейся ситуации».

О Долиной Никас отзывается исключительно положительно. С певицей Сафронов знаком давно.

«Лариса — благородный человек, — говорит художник. — Не думайте, что у нее в жизни было все гладко. На ее пути было немало трудностей. Но, несмотря на все сложности, она смогла состояться как большая певица и остаться душевным человеком. Она прошла все стадии становления к той известности, которая у нее на сегодняшний день есть. Поэтому, конечно, понимает все беды людей».