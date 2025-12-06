Адвокат Лурье указал на важную деталь в заявлении Долиной вернуть деньги за квартиру

По словам защитницы Лурье, Долина не сообщила, в течение какого времени вернет 112 миллионов рублей Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Заслуженная артистка РФ Лариса Долина не уточнила, в какие сроки готова вернуть деньги Полине Лурье за спорную квартиру. Об этом сообщила адвокат покупательницы жилья Светлана Свириденко.

Ранее певица публично объявила о намерении полностью вернуть денежные средства за квартиру, проданную 34-летней Полине Лурье. В эфире Первого канала артистка назвала это единственно справедливым решением, подчеркнув, что в ее распоряжении сейчас нет всей необходимой суммы. Речь идет о 112 миллионах рублей. Долина заверила, что предпримет все возможные меры для выполнения данного обещания.

«Если вы обратили внимание, Лариса Александровна не сказала в течение какого срока она готова вернуть деньги. Предложение, которое нам поступало до этого, было растянуто во времени равными платежами на несколько лет», — сказала Свириденко в эфире радиостанции «Коммерсант FM».

Адвокат также отметила, что даже в случае, если суд установил наличие заблуждения и признал сделку недействительной, подлежит применению двусторонняя реституция, при которой стороны возвращаются в исходное положение, существовавшее до заключения сделки. Таким образом, если квартира была возвращена Долиной, Лурье должны быть возвращены уплаченные ею денежные средства.

Также стало известно, что покупательница квартиры певицы не намерена отзывать свою жалобу из Верховного суда РФ. По словам защиты, соответствующие заявления были поданы лишь после того, как дело уже находилось в суде и приобрело широкую огласку в СМИ. Адвокат подчеркнула, что Лурье были предложены условия, которые она сочла абсолютно неприемлемыми.

Конфликт, связанный с квартирой Ларисы Долиной, получил развитие летом 2024 года. В этот период певица заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые на протяжении четырех месяцев убеждали ее продать принадлежащую ей квартиру и перевести вырученные средства на так называемые «безопасные счета». В результате артистка лишилась более 300 млн рублей и реализовала жилье в Хамовниках бизнесвумен Полине Лурье.