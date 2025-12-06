Bloomberg: конфликт на Украине вступает в решающую фазу на фоне раскола отношений ЕС и США

Европа и США переживают кризис на фоне украинского конфликта, пишет агентство Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Конфликт на Украине входит в решающую фазу на фоне углубляющегося раскола в отношениях Европы и США, поскольку без участия американской стороны европейцам придется принять решение о дальнейшей военной и финансовой поддержке Киева. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В материале агентства упоминается, что на это повлияла обновленная Стратегия национальной безопасности США. В ней утверждается, что Европе грозит уничтожение в случае отказа от пересмотра собственной культуры и политического курса, была обнародована именно в период, когда конфликт на Украине вступает в потенциально решающую стадию.

«В 33-страничной Стратегии национальной безопасности, подписанной президентом [США] Дональдом Трампом, Белый дом заявил, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику. <...> Она произошла как раз в тот момент, когда украинский конфликт вступает в потенциально решающую фазу», — сказано в публикации Bloomberg.

По данным агентства, руководители европейских государств выражают серьезную озабоченность попытками США заключить соглашение, которое они рассматривают как фактическую капитуляцию Запада. Это привело к снижению уровня доверия к администрации Трампа. В настоящий момент, отмечают евродипломаты, отношения с Белым домом переживают фазу резкого ухудшения. Вместе с тем, по информации Bloomberg, по-прежнему нет ясности, сможет ли Европа выработать реалистичный механизм продолжения финансовой поддержки Украины в отсутствие участия Соединенных Штатов.