Bloomberg: конфликт на Украине вступает в решающую фазу на фоне раскола отношений ЕС и США
Европа и США переживают кризис на фоне украинского конфликта, пишет агентство
Конфликт на Украине входит в решающую фазу на фоне углубляющегося раскола в отношениях Европы и США, поскольку без участия американской стороны европейцам придется принять решение о дальнейшей военной и финансовой поддержке Киева. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В материале агентства упоминается, что на это повлияла обновленная Стратегия национальной безопасности США. В ней утверждается, что Европе грозит уничтожение в случае отказа от пересмотра собственной культуры и политического курса, была обнародована именно в период, когда конфликт на Украине вступает в потенциально решающую стадию.
«В 33-страничной Стратегии национальной безопасности, подписанной президентом [США] Дональдом Трампом, Белый дом заявил, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику. <...> Она произошла как раз в тот момент, когда украинский конфликт вступает в потенциально решающую фазу», — сказано в публикации Bloomberg.
По данным агентства, руководители европейских государств выражают серьезную озабоченность попытками США заключить соглашение, которое они рассматривают как фактическую капитуляцию Запада. Это привело к снижению уровня доверия к администрации Трампа. В настоящий момент, отмечают евродипломаты, отношения с Белым домом переживают фазу резкого ухудшения. Вместе с тем, по информации Bloomberg, по-прежнему нет ясности, сможет ли Европа выработать реалистичный механизм продолжения финансовой поддержки Украины в отсутствие участия Соединенных Штатов.
Белый дом 5 декабря представил обновленную Стратегию национальной безопасности США, в которой выражается обеспокоенность тем, что в течение ближайших двух десятилетий Европа может радикально измениться и оказаться на грани утраты себя как цивилизации. Причиной этого в документе называется деструктивный курс руководства Евросоюза и других наднациональных структур. На этом фоне американская администрация ставит под вопрос, смогут ли ряд европейских государств сохранить необходимый экономический и военный потенциал, чтобы и далее выступать в роли надежных союзников США, передает RT.
