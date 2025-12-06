«Травля» или справедливый гнев: звезды разделились вокруг скандала Долиной после обещания вернуть деньги

Лариса Долина пообещала вернуть все деньги Полине Лурье за квартиру Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Народная артистка России Лариса Долина, долгое время хранившая молчание на фоне громкого скандала с проданной квартирой, наконец публично высказалась. В эфире Первого канала певица заверила, что вернет всю сумму в 112 миллионов рублей покупательнице Полине Лурье, которая из-за Долиной осталась и без денег, и без жилья.

Певица объяснила свое молчание шоком, подпиской о неразглашении в интересах следствия, гастрольным графиком, а также угрозами мошенников в адрес ее семьи. Как на заявления артистки отреагировали ее коллеги из звездной тусовки — в материале URA.RU.

Голоса в защиту

Долина заслужила привилегии

Ряд известных персон призвали прекратить травлю Долиной и обратить внимание на истинных виновных — непосредственно самих мошенников. Среди них — актриса Эвелина Бледанс. Она выступила в поддержку Долиной и назвала ее хорошим другом, передает Супер.

Бледанс подчеркнула, что народная артистка, посвятившая жизнь служению людям, заслуживает «зеленого коридора» и определенных привилегий. При этом она не оставила без внимания и вторую сторону конфликта, отметив, что ее «тоже жалко».

Пиар на чужой беде

Более категоричную позицию занял Игорь Бутман. Джазмен назвал волну осуждения в адрес Долиной несправедливой и отвратительной, обвинив некоторых в жестокости и желании «попиариться» на чужой беде. Он призвал всех артистов встать на защиту коллеги. «Справедливый гнев, — уверен Бутман, — должен быть направлен на настоящих виновных — мошенников и их пособников, которые, судя по всему, и задают тон этой травле». По его мнению, обществу стоит бороться не с артисткой, а с системой обмана, чтобы обезопасить себя в будущем, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В поддержку также высказался художник Никас Сафронов. Он подчеркнул, что решение вернуть деньги Лурье — это благородно со стороны Долиной. Тем не менее он задался вопросом, где артистка возьмет деньги и предположил, что та будет вынуждена влезть в долги.

Не все готовы поддержать Долину

Однако не все готовы безоговорочно принять сторону Долиной. Критики указывают на последствия ситуации для добросовестных покупателей и на прошлые противоречивые высказывания певицы.

«Где здесь неадекватность?»

Мария Погребняк открыто встала на сторону Полины Лурье, заявив, что справедливым решением было бы оставить квартиру за покупательницей, которая действовала добросовестно. Блогер предостерегла об опасном «эффекте Долиной», который может поставить под удар законные сделки других людей. При этом она отметила выдержку и адекватность самой певицы, задав риторический вопрос:

"У нее [Долиной] поразительная самообладанием и адекватностью мышления. Какой врач мог бы разглядеть здесь „невменяемость“?" — задалась вопросом Погребняк. Изначально суд вернул квартиру Долиной как раз по причине того, что та апеллировала к тому, мол, не отдавала отчет своим действиям и действовала под влиянием мошенников.

Припомнили старые грехи

Самое резкое осуждение прозвучало от публициста Михаила Шахназарова. Он не стал обсуждать юридическую сторону конфликта, а «поймал за язык» саму Долину, напомнив о ее интервью 2010 года. Тогда певица рассказывала молодежи о якобы существующем специальном документе от ГИБДД, позволяющем ей безнаказанно нарушать ПДД, сообщает телеканал «Царьград».

Шахназаров назвал это хвастовством вседозволенностью, непростительной для публичного человека. «Она сама говорит открытым текстом: „Мы нарушаем правила дорожного движения“. Но она же человек, которому нужно везде спешить!» — с иронией цитирует публицист, считая такие заявления негативным примером.

Долина — в центре скандала

В центре скандала — сделка купли-продажи квартиры Ларисы Долиной. Певица стала жертвой масштабной мошеннической схемы: злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили ее в том, что ее счета находятся под угрозой, и заставили срочно продать недвижимость.

Квартиру купила предпринимательница Полина Лурье, заплатив 112 миллионов рублей. Эти деньги, по версии следствия, сразу же были переведены на счета мошенников. Долина, признанная потерпевшей, через суд вернула себе право собственности на квартиру, оставив Лурье ни с чем.