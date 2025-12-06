Посол США при НАТО оценил шансы войны России с Альянсом

В США не думают, что Россия готовится к войне с НАТО Фото: Министерство обороны Великобритании

Посол США при НАТО Мэтью Вимтакер не считает, что Россия собирается якобы напасть от Альянс. При этом европейские союзники НАТО уверены в обратном.

«Я не думаю, что это произойдет в ближайшее время, если вообще произойдет, я думаю, вероятность очень низкая», — заявил он на форуме в Катаре. Его слова приводит РИА Новости.

Также Вимтакер подчеркнул, что НАТО и США «серьезно относится к обязательствам в рамках V статьи». Эта статья подразумевает принцип коллективной оболроны: нападаение на одного члена Альянса рассматривается как нападение на всех.

Последние месяцы европейские страны заявляют о том, что ЕС готовится к прямому конфликту с Россией.