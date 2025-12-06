Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Раскрыт новый подход США к роли НАТО в Европе

Политолог Лукьянов: США изменили подход к роли НАТО в Европе
06 декабря 2025 в 16:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
США отказались от бесконечного расширения НАТО, заметил политолог Лукьянов

США отказались от бесконечного расширения НАТО, заметил политолог Лукьянов

Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Вашингтон в новой доктрине национальной безопасности заявляет о принципиально ином подходе к роли НАТО в Европе и отказывается от курса на бесконечное расширение альянса. Об этом сообщил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Доктрина была опубликована Белым домом в пятницу и, по словам эксперта, радикально пересматривает ряд ключевых подходов США во внешней политике.

По словам Лукьянова, формулировки, закрепленные в документе, ломают прежнюю стратегическую линию Вашингтона в отношении евроатлантической безопасности. «В доктрине декларируется совершенно новый подход к европейским делам. Черным по белому сказано то, что немыслимо было себе представить еще недавно: „НАТО не должно быть организацией для бесконечного расширения“', — заявил Лукьянов в беседе с РИА Новости.

Эксперт напомнил, что после окончания холодной войны идея приема новых членов в Североатлантический альянс рассматривалась в США и Европе как само собой разумеющаяся. По его словам, политика «открытых дверей» НАТО не подвергалась сомнению и фактически была одной из основ внешнеполитического курса Вашингтона.

Продолжение после рекламы

Новая доктрина показывает, что Белый дом не планирует выходить из блока, но стремится сократить возможные риски для США. По его оценке, в документе фактически проводится вывод о том, что расширение альянса может создавать угрозы стабильности. В этом контексте Лукьянов напомнил, что попытки распространить зону ответственности НАТО на Украину, как он считает, продемонстрировали высокую конфликтность такого курса и усилили напряженность в сфере безопасности.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал