Раскрыт новый подход США к роли НАТО в Европе
США отказались от бесконечного расширения НАТО, заметил политолог Лукьянов
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
Вашингтон в новой доктрине национальной безопасности заявляет о принципиально ином подходе к роли НАТО в Европе и отказывается от курса на бесконечное расширение альянса. Об этом сообщил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Доктрина была опубликована Белым домом в пятницу и, по словам эксперта, радикально пересматривает ряд ключевых подходов США во внешней политике.
По словам Лукьянова, формулировки, закрепленные в документе, ломают прежнюю стратегическую линию Вашингтона в отношении евроатлантической безопасности. «В доктрине декларируется совершенно новый подход к европейским делам. Черным по белому сказано то, что немыслимо было себе представить еще недавно: „НАТО не должно быть организацией для бесконечного расширения“', — заявил Лукьянов в беседе с РИА Новости.
Эксперт напомнил, что после окончания холодной войны идея приема новых членов в Североатлантический альянс рассматривалась в США и Европе как само собой разумеющаяся. По его словам, политика «открытых дверей» НАТО не подвергалась сомнению и фактически была одной из основ внешнеполитического курса Вашингтона.
Новая доктрина показывает, что Белый дом не планирует выходить из блока, но стремится сократить возможные риски для США. По его оценке, в документе фактически проводится вывод о том, что расширение альянса может создавать угрозы стабильности. В этом контексте Лукьянов напомнил, что попытки распространить зону ответственности НАТО на Украину, как он считает, продемонстрировали высокую конфликтность такого курса и усилили напряженность в сфере безопасности.
