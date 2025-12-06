Романтика чуть не обернулась трагедией: в Анталье мощная волна смыла россиян в море — подробности

Автодом с российскими туристами смыло волной, их успели спасти Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В курортном районе Кемер (провинция Анталья) автодом российских туристов унесло в открытое Средиземное море. Россияне изначально припарковались на пляже у реки Агва, чтобы насладиться видом, но не учли внезапно начавшийся шторм. Туристов успели вытащить, обошлось без жертв. Подробнее о ЧП, которое чуть не превратилось в трагедию — в материале URA.RU.

Романтику смыло волной

Сам инцидент произошел на побережье Чамьювы, в месте впадения реки Агва в Средиземное море. По предварительным данным, российские туристы припарковали свой автодом прямо на пляже, чтобы насладиться видом. Однако погода резко ухудшилась: утренний ливень, начавшийся в субботу, к полудню усилился, перейдя в сильный штормовой дождь с ветром, передает Life.ru.

По итогу размытый песок лишил автомобиль возможности выехать, а река Агва, выйдя из берегов, подтопила технику. Вскоре мощный поток воды просто смыл автодом в море. Находившаяся внутри пара фактически оказалась в ловушке, дрейфуя в бурных волнах. Параллельно с этим был снесен и второй автодом, но он был пустым.

Операция по спасению

Спустя некоторое время муниципальные службы Кемера, приведенные в состояние полной готовности из-за ухудшения погоды, немедленно приступили к спасательной операции. На помощь вышли команды Управления по чрезвычайным ситуациям и Кемерской поисково-спасательной ассоциации (KEMKUT), передает турецкое издание Tourism Today.

Спасатели добрались до автодома с туристами на моторных лодках и эвакуировали россиян. Для подъема тяжелой техники на берег был задействован экскаватор, принадлежащий муниципалитету. Позже из воды был извлечен и второй автодом, который оказался пустым. По предварительным данным, туристы не пострадали — их успели спасти вовремя.