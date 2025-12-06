Путин и Жапаров по телефону обсудили отношения между Россией и Киргизией
06 декабря 2025 в 16:50
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин и президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе телефонного разговора подтвердили устойчивый характер дружественных и союзнических отношений между Российской Федерацией и Киргизией. Об этом сообщила пресс-служба президента Киргизии.
