В мире

Фургон с российскими туристами смыло в море в Турции

06 декабря 2025 в 15:46
Сильный дождь размыл песок, а вышедшая из берегов река смыла фургон в воду

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Кемере (Турция) двоих россиян унесло в море вместе с их домом на колесах во время шторма. Туристы отдыхали прямо на пляже, когда начался сильный ветер и дождь, превратившие поездку в чрезвычайную ситуацию. Об этом пишет Life.ru.

«Пока пара пыталась понять, что происходит, река Агва вышла из берегов и просто смыла автодом в воду», — сказано в сообщении. Материал опубликован на сайте Life.ru.

Российские туристы оказались запертыми внутри фургона, который фактически дрейфовал по волнам. Для проведения спасательной операции на место оперативно прибыли местные службы. К дому на колесах, который оказался в воде, подъехали на моторных лодках, после чего сама машина была извлечена с помощью экскаваторов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Людей успели эвакуировать своевременно.

