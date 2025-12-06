Фургон с российскими туристами смыло в море в Турции

Сильный дождь размыл песок, а вышедшая из берегов река смыла фургон в воду Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Кемере (Турция) двоих россиян унесло в море вместе с их домом на колесах во время шторма. Туристы отдыхали прямо на пляже, когда начался сильный ветер и дождь, превратившие поездку в чрезвычайную ситуацию. Об этом пишет Life.ru.

«Пока пара пыталась понять, что происходит, река Агва вышла из берегов и просто смыла автодом в воду», — сказано в сообщении. Материал опубликован на сайте Life.ru.