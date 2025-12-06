Украина осталась без света: что известно о мощном ударе ВС РФ по объектам ВСУ

Часть Украины осталась без света после ответных ударов ВС РФ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские военные нанесли массированный ответный удар по энергетическим и военным объектам Украины. Это стало ответом на удары ВСУ по российским регионам в ночь на 6 декабря. Что известно об «ударе возмездия» — в материале URA.RU.

В дело пошли ракеты и дроны

В ночь на субботу по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, обеспечивающим их работу, а также портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, был нанесен комбинированный удар. Для атаки применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также дроны. Как уточнили в Минобороны РФ, все назначенные цели поражены.

Часть Украины осталась без электричества

По данным Минэнерго Украины, в результате удара перебои с электроснабжением зафиксированы в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях, а также в городе Ровно. Местные власти подтвердили повреждения энергообъектов в Киевской и Одесской областях; в Днепропетровской области пострадала Криворожская ТЭС.

В субботу во всех регионах Украины введены почасовые графики аварийных отключений электроэнергии. Воздушная тревога в ночь наступления объявлялась по всей территории страны, сообщалось о взрывах и поражении железнодорожной инфраструктуры в Фастове Киевской области.

Око за око

Минобороны РФ ночью 6 декабря сообщило о новой массированной атаке беспилотников ВСУ на территорию России. По данным военного ведомства, силами ПВО и РЭБ над несколькими регионами страны уничтожили 116 дронов. Больше всего целей зафиксировали в Рязанской области, где обломки БПЛА упали в городе Рязани и вызвали возгорания.