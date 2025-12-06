Календарь праздников: что отмечают в России и мире 7 декабря 2025 года

По всему миру 7 декабря отмечают День авиации Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

7 декабря в календаре встретятся сразу несколько праздников: профессиональные и международные, религиозные и народные. Для одних это повод вспомнить о небе, для других — день молитвы или старинных обрядов. О праздниках 7 декабря 2025 — в материале URA.RU.

Праздники в России

День инженерно-авиационной службы ВКС России

7 декабря отмечается профессиональный праздник специалистов инженерно-авиационной службы Воздушно-космических сил. Они обеспечивают техническое обслуживание и ремонт самолетов, вертолетов, радиоэлектронного оборудования и вооружения, отвечают за их надежность и безопасность полетов.

История службы начинается в начале XX века, вместе с развитием военной авиации. Хотя дата не входит в число официальных государственных праздников, именно 7 декабря принято поздравлять личный состав и вспоминать вклад службы в обороноспособность страны.

День Пермского края

День Пермского края

День Пермского края — официальный региональный праздник, установленный Уставом региона в 2007 году. Он отмечается в первое воскресенье декабря в память об объединении Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Закон об объединении был подписан 1 декабря 2005 года, а новый субъект РФ стал действовать с 1 января 2006-го. Эта дата подчеркивает единство и общую историю территории.

День сетевика в России

Ежегодно в первое воскресенье декабря представители сетевого маркетинга отмечают профессиональный День сетевика. Праздник носит неофициальный характер и объединяет участников бизнеса прямых продаж — консультантов, дистрибьюторов, партнеров. Сфера MLM активно развивалась в России с конца 1980-х — начала 1990-х годов и сегодня имеет широкую аудиторию.

Международные праздники 7 декабря

Международный день гражданской авиации

Международный день гражданской авиации

Международный день гражданской авиации отмечается ежегодно 7 декабря — в день подписания конвенции о создании «Международной организации гражданской авиации». В 1944 году, 7 декабря, в Чикаго была принята «Чикагская конвенция», заложившая международные стандарты полетов.

В 1994 году, в 50-летнюю годовщину подписания Конвенции, ИКАО впервые отметила этот день как праздник, а в 1996 году соответствующее решение утвердила Генеральная Ассамблея Организация Объединенных Наций. Цель праздника — подчеркнуть значение гражданской авиации как одного из ключевых звеньев глобальной транспортной системы, ее вклад в развитие стран и международное сотрудничество.

Православные праздники

День памяти святой великомученицы Екатерины

7 декабря Православная церковь чтит память великомученицы Екатерины Александрийской, жившей в III–IV веках. Она прославилась своим умом, ученостью и красотой, а также непоколебимой верой.

По преданию, Екатерина происходила из знатной семьи, получила блестящее образование, знала философов и врачей древности, говорила на многих языках и отдавала предпочтение духовной мудрости. После обращения в христианство она отказалась от брака и, согласно житию, отдала жизнь за веру.

В этот день верующие посещают службы, молятся о семейном благополучии, защите, благодарят святую за ее пример. Для многих именинников по имени Екатерина — это день Ангела, придающий празднику личное значение.

Народный праздник 7 декабря

Катерина Санница

В народе 7 декабря традиционно устраивали гуляния

Народный праздник, совпадающий с церковным днем памяти святой Екатерины, традиционно называется Катерина Санница. Он связан не только с христианскими традициями, но и с древними народными обычаями, связанными с предзимьем. В народе 7 декабря считался днем, после которого зима «брала власть» окончательно. Люди верили, что с этого дня холод и морозы остаются до весны.

Для молодежи этот день был поводом для гуляний, катаний на санях и лыжах. Девушки нередко гадали, надеясь узнать о будущем, суженом, удаче и семейном счастье.

Со временем народные традиции слились с религиозными: празднование Катерины Санницы стало означать не только встречу зимы, но и день молитвы, надежд и семейных традиций.

Приметы народного праздника 7 декабря

В народных поверьях считалось, что 7 декабря — день, по погоде которого можно было «прочесть» грядущую зиму. Если ночью стояла ясная морозная погода и звезды светили ярко — ожидали, что зима будет снежной и долгой. Мороз ранним утром готовил к крепкой зиме.

Если же ветер дул с юга, а снег был рыхлым и мокрым — ждали оттепели. Если лед на дорогах был хрупким, а сани скользили неохотно — зима обещала быть нестабильной, с перепадами температуры и случайными оттепелями.