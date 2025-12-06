По словам Слуцкого, ситуация в Германии показывает, что «фронт здравомыслия» расширяется Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сопротивление европейских лидеров изъятию российских замороженных активов усиливается на фоне отказа Бундестага поддержать антироссийские резолюции. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее стало известно, что инициатива немецкой фракции «Зеленых» о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины не была поддержана Бундестагом. За отклонение соответствующей резолюции проголосовали 455 парламентариев. Документ предусматривал передачу Украине российских активов, замороженных в европейских юрисдикциях, на сумму свыше 210 млрд евро.

«В странах ЕС растет сопротивление планам грабежа им. [председателя Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляйен. Последняя новость: Бундестаг ФРГ отверг антироссийские резолюции об изъятии суверенных резервов РФ. Причем большинством голосов», — написал Слуцкий в своем telegram-канале.

Слуцкий отметил, что германский парламент принял данное решение на фоне не давшей результатов встречи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и федерального канцлера Германии Фридриха Мерца с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, посвященной вопросу российских активов. Это, по словам лидера ЛДПР, говорит о том, что европолитикам, вступившим в должность во время президентства президента США Джо Байдена, придется считаться с расширяющимся «фронтом здравомыслия».

«„Фронт здравомыслия“ расширяется. Пришедшим в байденовскую эпоху европейским политикам-русофобам придется с этим считаться», — сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам.