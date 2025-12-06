Слуцкий: в Евросоюзе растет сопротивление планам украсть активы России
По словам Слуцкого, ситуация в Германии показывает, что «фронт здравомыслия» расширяется
Сопротивление европейских лидеров изъятию российских замороженных активов усиливается на фоне отказа Бундестага поддержать антироссийские резолюции. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее стало известно, что инициатива немецкой фракции «Зеленых» о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины не была поддержана Бундестагом. За отклонение соответствующей резолюции проголосовали 455 парламентариев. Документ предусматривал передачу Украине российских активов, замороженных в европейских юрисдикциях, на сумму свыше 210 млрд евро.
«В странах ЕС растет сопротивление планам грабежа им. [председателя Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляйен. Последняя новость: Бундестаг ФРГ отверг антироссийские резолюции об изъятии суверенных резервов РФ. Причем большинством голосов», — написал Слуцкий в своем telegram-канале.
Слуцкий отметил, что германский парламент принял данное решение на фоне не давшей результатов встречи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и федерального канцлера Германии Фридриха Мерца с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, посвященной вопросу российских активов. Это, по словам лидера ЛДПР, говорит о том, что европолитикам, вступившим в должность во время президентства президента США Джо Байдена, придется считаться с расширяющимся «фронтом здравомыслия».
«„Фронт здравомыслия“ расширяется. Пришедшим в байденовскую эпоху европейским политикам-русофобам придется с этим считаться», — сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам.
Еврокомиссия добивается согласованной позиции государств — членов ЕС по вопросу задействования замороженных российских суверенных активов в интересах Киева. Рассматривается схема предоставления Украине займа объемом от 185 до 210 млрд евро, который формально подлежит возврату после завершения конфликта и при условии, что Москва компенсирует Киеву материальный ущерб. В то же время в МИД РФ уже заявляли, что обсуждаемые в ЕС идеи о выплате Россией репараций Украине не имеют отношения к реальности, а сам Брюссель, по оценке российского внешнеполитического ведомства, давно практикует присвоение российских активов. Газета FT ранее написала, что возможная конфискация замороженных российских активов в Европе грозит ударом по статусу евро как одной из ключевых мировых резервных валют.
