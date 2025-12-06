Астроном объяснил, какие кометы можно будет увидеть в небе этой зимой

Комету 24P/Schaumasse можно будет увидеть в начале января во второй половине ночи Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Этой зимой любители астрономии в России смогут увидеть на небе сразу две кометы — 24P/Schaumasse и C/2024 E1 (Wierzchos). Об этом сообщил ведущий инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета Михаил Маслов.

«Этой зимой для наблюдения с Земли будут доступны две кометы», — рассказал Маслов. Его слова приводит «Наука Mail». Он уточнил, что одна из них относится к периодическим, хорошо изученным объектам, а вторая может показать более выраженный хвост и стать заметной целью для астрофотографов.

Комета 24P/Schaumasse была открыта 1 декабря 1911 года французским астрономом Александром Шомассом. Ее орбита проходит сравнительно близко к Солнцу, полный оборот занимает около восьми лет. Зимой она будет видна всю сезон, особенно хорошо — в начале января, когда ожидаемая яркость достигнет около 8-й звездной величины. В ночные и предутренние часы комету можно будет искать в созвездиях Девы и Льва. На небе она проявится как размытое туманное пятно синевато-зеленого оттенка с возможным слабым хвостом. Для наблюдений подойдут небольшие телескопы и мощные бинокли при темном небе.

Вторая комета, C/2024 E1 (Wierzchos), по оценкам астрономов, с высокой вероятностью будет иметь заметный хвост. Она станет доступна для наблюдений во второй половине февраля. Тогда ее ожидаемая яркость может составить около 6–7-й звездной величины, что сделает объект интересным для астрофотографии и наблюдений в телескопы среднего размера. В конце зимы комету следует искать в предутренние часы невысоко над юго-восточным горизонтом.

Интерес к так называемым зимним «гостям» усилился на фоне наблюдений за кометой 3I/ATLAS. Небесное тело по-прежнему относится к числу самых заметных комет на земном небе. Согласно расчетам астрономов, 19 декабря комета подойдет к Земле на минимальное расстояние. Траектория сближения пройдет на дистанции около 1,8 астрономической единицы, что почти в два раза превышает расстояние между нашей планетой и Солнцем.