В Запорожской области зафиксировано восемь взрывов

06 декабря 2025 в 16:17
В Запорожской области зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по Каменке-Днепровской и Васильевскому муниципальному округу. По предварительным данным, произошло не менее восьми взрывов. В результате обстрела была повреждена линия электропередачи, без электроснабжения остались 317 потребителей. Кроме того, получен повреждения газопровод. Об этом сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

