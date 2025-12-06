ВС РФ нанесли мощный удар возмездия по Украине: карта СВО на 6 декабря

Армия России ответила Украине за налет дронов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские военные при помощи «Кинжалов» нанесли массированный удар по украинским объектам. Атака стала ответом на действия ВСУ, которые направили этой ночью под сотню беспилотников по России.

Под удар попали предприятия по производству и ремонту вооружения и военной техники. Также энергетические объекты, которые обеспечивают работу оборонной промышленности, и портовая инфраструктура. В Минобороны неоднократно подчеркивали, что атакуют только те объекты, которые работают на украинскую военную машину. Карта СВО на 6 декабря — в материале URA.RU.

Сумское направление

В Сумской области продолжаются интенсивные боевые действия в лесополосах. Российские войска активно задействуют авиацию и артиллерию, по ближнему тылу противника наносятся удары беспилотниками «Герань». В районе Кияницы несколькими дронами был поражен и выведен из строя пункт управления 15-го погранотряда. Вооруженные силы Украины дважды предпринимали попытки контратак в районе Юнаковки, пишет telegram-канал WarGonzo.

Харьковское направление

На Купянском участке бои продолжаются в районе Купянска-Узлового, где подразделения противника оказывают упорное сопротивление. Российские войска развивают наступление в районе Соболевки и ведут бои за населенный пункт Богуславка.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении боевые действия идут в лесном массиве у населенного пункта Яровая. Сообщается о продвижении российских подразделений в районе Дробышево и в направлении Коровьего Яра.

Северское направление

На Северском направлении подразделения Вооруженных сил РФ ведут наступательные действия в сторону Закотного, отмечается продвижение в районе населенного пункта Свято-Покровское. В самом Северске продолжаются уличные бои, фиксируется продвижение российских войск в жилых кварталах. Одновременно российские силы укрепляют свои позиции в восточной части Северска, бои продолжаются в районах Свято-Покровского, Озерного и Дибровой.

Константиновское направление

На Константиновском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий на южных окраинах города. В районе Майского российские войска продвигаются в сторону Веролюбовки. Министерство обороны РФ сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Безымянное.

Покровское направление