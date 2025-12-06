Неожиданное признание Долиной разделило россиян на три лагеря: почему кто-то говорит о критической ситуации

Отношение людей к ситуации вокруг Долиной крайне противоположное Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Певица Лариса Долина прервала молчание после громкого скандала. В эфире «Первого канала» она заявила, что отдаст покупательнице квартиры все деньги, которых та практически лишилась. Однако, по ее словам, это будет сделать сложно.

Часть россиян не поверила в это, заявив, что Долина таким образом пытается «спасти свою репутацию». Другие верят, что Долина не виновата, ведь потерпевшими признаны обе стороны, поэтому надо дождаться суда, а некоторые, наоборот, критикуют покупателя. При этом уже образовалось целое сообщество, которое записало обращение к певице. Они недовольны тем, что теперь не могут доверять продавцам квартир, заявляя о критической ситуации. Что говорят комментаторы о новом повороте в скандальном деле — в материале URA.RU.

История Долиной глазами публики: спор, эмоции и недоверие

Люди, которые наблюдали за ситуацией вокруг Долиной совершенно по-разному воспринимают эту историю. Часть комментаторов уверена: решение суда — единственный правильный путь. Люди пишут, что Лариса Долина должна была «вернуть квартиру и ключи сразу», а не устраивать «театральные сцены». Они считают, что покупательница оказалась «крайней», а артистка — «попалась на схему, где уже тысячи людей пострадали». Некоторые видят в ее действиях манипуляции: мол, певица постоянно повторяет «Я отдам», но реальных действий не предпринимает, а потому вызывает раздражение и недоверие. Публика требует конкретики: раз уж признала необходимость вернуть средства — пусть сделает это сразу, а не растягивает на годы. Также многие отмечают, что теперь не могут спокойно заключать сделки с продавцами. Ведь именно из-за Долиной, как они говорят, и стала популярна эта схема.

Другие комментаторы критикуют не только Долину, но и покупателей. Люди указывают, что цена квартиры была подозрительно низкой, а значит, покупатель должен был проявить больше осторожности. «Как можно покупать объект за 112 миллионов, не проверив ничего?» — пишет один из зрителей. Часть аудитории считает: обе стороны проявили легкомыслие, и именно поэтому конфликт приобрел такой масштаб.

Среди комментариев звучит и раздражение от бесконечного освещения этой истории в медиа. Люди отмечают, что подобных случаев по стране тысячи, но почему-то обсуждают только Долину. Одни уверены, что к артистке относятся чересчур мягко, другие — что, наоборот, ее травят просто из-за статуса. Кто-то даже считает, что «нормальные и честные люди не покупают квартиры за 112 миллионов», а значит, сочувствие здесь будто бы изначально распределено несправедливо.

Но есть и те, кто пытается взглянуть на ситуацию спокойно. Они считают, что дело должно решаться исключительно судом, а любые попытки эмоционального давления или общественного осуждения не помогают разобраться в сути. Такие пользователи напоминают: публичный поток негатива лишь усложняет процесс.

Одни поддерживают покупательницу Полину, считая, что она не обязана расплачиваться за ошибки других. «Лично я полностью поддерживаю Полину». Другие, напротив, сочувствуют Долиной. «Ларису с человеческой точки зрения жаль». Они напоминают, что артистке 70 лет, и возрастные люди часто становятся жертвами мошенников.

Лариса Долина стала жертвой крупной аферы

Весной 2024 Лариса Долина попала в масштабную мошенническую схему. Злоумышленники, выдававшие себя за сотрудников различных ведомств, в том числе Росфинмониторинга, убедили певицу, что ее московская квартира якобы стала объектом преступных действий. Под давлением «срочной необходимости» предотвратить угрозу Долина продала недвижимость за 112 млн рублей и перевела полученные средства преступникам, часть — на так называемые «безопасные счета».

Через несколько месяцев аферисты вновь попытались выманить деньги у артистки, заявив, что под залог ее загородного дома оформлен кредит на 50 млн рублей. Они убедили Долину взять новый займ, чтобы «спасти имущество». Певица согласилась, но банки отказали ей в выдаче кредита. В августе 2024 года артистка публично рассказала о произошедшем, подтвердив, что стала жертвой обмана. Мошенники были задержаны и предстали перед судом. Двух осужденных обязали выплатить Ларисе Долиной компенсацию в размере 69 млн рублей.

Позднее Долина обратилась в суд с требованием признать сделку по продаже квартиры недействительной. Суд принял ее сторону, и недвижимость удалось вернуть, однако покупательница Полина Лурье продолжает оспаривать это решение. 16 декабря Верховный суд вынесет по этому делу окончательное решение.