В Тюмени изменится расписание автобусов на новогодние праздники
Транспорт будет ездить по расписанию воскресенья
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюмени межмуниципальный транспорт в период со 2 по 10 января 2026 года будет курсировать по расписанию воскресенья. Об этом в соцсети сообщили в главном управлении строительства региона.
«Вниманию пассажиров! В период новогодних праздников — со 2 по 10 января 2026 года транспортное обслуживание населения Тюменского муниципального округа будет осуществляться по расписаниям воскресного дня», — сообщается в telegram-канале управления.
Согласно данным на сайте автовокзала Тюмени, 1 января 2026 года число рейсов будет ограничено. Все изменения в расписании отражены.
