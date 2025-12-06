В Тюмени изменится расписание автобусов на новогодние праздники

Транспорт будет ездить по расписанию воскресенья Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени межмуниципальный транспорт в период со 2 по 10 января 2026 года будет курсировать по расписанию воскресенья. Об этом в соцсети сообщили в главном управлении строительства региона.

«Вниманию пассажиров! В период новогодних праздников — со 2 по 10 января 2026 года транспортное обслуживание населения Тюменского муниципального округа будет осуществляться по расписаниям воскресного дня», — сообщается в telegram-канале управления.