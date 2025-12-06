В Тюмени 6 декабря 1300 горожан в костюмах Дедов Морозов устроили парад. Так планировалось установить рекорд России по самому массовому съезду новогодних волшебников.

«Сегодня в Тюмени сотни горожан в костюмах главного волшебника страны собрались вместе, чтобы установить новый рекорд России по самому массовому параду Дедов Морозов», — поделилась мэрия города в telegram-канале. В МЧС региона сообщили, что в параде приняли участие 1300 человек.